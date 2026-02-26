 تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 4.2% خلال 7 أشهر - بوابة الشروق
الخميس 26 فبراير 2026 3:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 4.2% خلال 7 أشهر

سارة حمزة
نشر في: الخميس 26 فبراير 2026 - 2:52 م | آخر تحديث: الخميس 26 فبراير 2026 - 2:52 م

تراجع العجز الكلي للموازنة خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي إلى 4.2% مقابل 4.4% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية؛ ليصل إلى 848.7 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.

وارتفع الفائض الأولي من 1.5% إلى 2.9%، ليصل إلى 601.9 مليار جنيه، مقارنةً بـ274.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

كما ارتفع إجمالي الإيرادات خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 41% ليصل إلى 1.78 تريليون جنيه، مقابل 1.26 تريليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وزادت الإيرادات الضريبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 31.4% لتصل إلى نحو 1.4 تريليون جنيه، مقابل 1.07 تريليون جنيه.

وارتفعت المتحصلات من ضريبة الدخل بنحو 146 مليار جنيه، بنسبة زيادة 47% على أساس سنوي، لتسجل نحو 456.6 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع حصيلة الضريبة على المرتبات بنسبة 39% إلى 123.4 مليار جنيه.

كما صعدت حصيلة الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنحو 49.5% لتسجل 59.4 مليار جنيه، فيما بلغت حصيلة الضريبة على الشركات 260.8 مليار جنيه بنهاية يناير، بنمو قدره 51.7% على أساس سنوي.

وعلى صعيد المصروفات، سجلت نموًا بنسبة 29.5% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري لتصل إلى 2.63 تريليون جنيه، مقارنةً بـ2.03 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي الفوائد بنسبة 40.8% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي إلى 1.482 تريليون جنيه، مقابل 1.052 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك