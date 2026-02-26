تراجع العجز الكلي للموازنة خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي إلى 4.2% مقابل 4.4% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية؛ ليصل إلى 848.7 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.

وارتفع الفائض الأولي من 1.5% إلى 2.9%، ليصل إلى 601.9 مليار جنيه، مقارنةً بـ274.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

كما ارتفع إجمالي الإيرادات خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 41% ليصل إلى 1.78 تريليون جنيه، مقابل 1.26 تريليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وزادت الإيرادات الضريبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 31.4% لتصل إلى نحو 1.4 تريليون جنيه، مقابل 1.07 تريليون جنيه.

وارتفعت المتحصلات من ضريبة الدخل بنحو 146 مليار جنيه، بنسبة زيادة 47% على أساس سنوي، لتسجل نحو 456.6 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع حصيلة الضريبة على المرتبات بنسبة 39% إلى 123.4 مليار جنيه.

كما صعدت حصيلة الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنحو 49.5% لتسجل 59.4 مليار جنيه، فيما بلغت حصيلة الضريبة على الشركات 260.8 مليار جنيه بنهاية يناير، بنمو قدره 51.7% على أساس سنوي.

وعلى صعيد المصروفات، سجلت نموًا بنسبة 29.5% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري لتصل إلى 2.63 تريليون جنيه، مقارنةً بـ2.03 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي الفوائد بنسبة 40.8% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي إلى 1.482 تريليون جنيه، مقابل 1.052 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.