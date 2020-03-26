النيابة تنتقل لمعاينة مصرع 15 شخص في حادث الطريق الإقليمي بالصف



انتقل فريق من النيابة الكلية بجنوب الجيزة، لمعاينة موقع اصطدام تريلا بسيارات متوقفة أعلى الطريق الإقليمى بمنطقة الصف خلال فترة الحظر، مما تسبب في مصرع 15 فردا واصابة 10 أخرين.

وصرحت النيابة بدفن الجثث بعد بيان الصفة التشريحية التعرف على هويتهم، وتسليمهم لذوية للدفن كما طلبت النيابة سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

و تلقي ضباط قسم شرطة الصف، إخطار من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مفادة حادث أعلى الطريق الدائرى الاقليمى ونتج عنه مصرع عدد من الضحايا والمصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتبين أن سائق سيارة تريلا اصطدم بعدد من سيارات مصطفة أعلى الطريق الأقليمي بمنطقة الصف بسبب حظر التجول، مما أدي إلى مصرع 15 فرد واصابة 10اخرين حال تواجدهم داخل السيارات التي اصطدمت بها التريلا، وتم استخراج الجثث ونقل المصابين المستشفي والتحفظ على سائق التريلا وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق مروزق مساعد الوزير لأمن الجيزة وتباشر النيابة التحقيقات.