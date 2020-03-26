 تسجيل أول إصابة بكورونا في البنتاجون لعنصر من المارينز - بوابة الشروق
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تسجيل أول إصابة بكورونا في البنتاجون لعنصر من المارينز


نشر فى : الخميس 26 مارس 2020 - 4:32 ص | آخر تحديث : الخميس 26 مارس 2020 - 4:32 ص

(د ب أ) 

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الوزارة، لعنصر من مشاة البحرية (المارينز).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه صدرت أوامر للقوات الأمريكية بالامتناع عن السفر إلى الخارج لمدة 60 يوما.


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