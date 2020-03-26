تسجيل أول إصابة بكورونا في البنتاجون لعنصر من المارينز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

(د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الوزارة، لعنصر من مشاة البحرية (المارينز).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه صدرت أوامر للقوات الأمريكية بالامتناع عن السفر إلى الخارج لمدة 60 يوما.