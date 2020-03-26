رجال الدين الإسلامي يتحدون نداء الحكومة الباكستانية لإغلاق المساجد لمواجهة انتشار كورونا

تحدى رجال الدين الإسلامي في باكستان، اليوم الخميس، نداء حكوميا بإغلاق المساجد أمام الصلوات اليومية وصلاة الجمعة، وسط عملية إغلاق على مستوى الدولة، فى الوقت الذى وصل فيه عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من ألف ومائة حالة.

وعقد الرئيس الباكستاني عارف علوى وحكام الأقاليم، اجتماعا اليوم مع قادة المذهبين السنى والشيعى لإقناعهم بإغلاق عشرات الآف من المساجد عبر البلاد، لكن رجال الدين رفضوا ذلك، حسبما قال نور قادرى وزير الشؤون الدينية الباكستاني.

وقال منيب الرحمن، رجل دين شارك فى الاجتماع: "لا يمكننا بأى حال إغلاق المساجد، لا يمكن القيام بذلك تحت أى ظروف في دولة إسلامية".