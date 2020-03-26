وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بالضغط على المليشيات لإطلاق عوائل القيادات البهائية

حذر وزير الاعلام اليمني معمر الارياني من مساعي مليشيا الحوثي الى الالتفاف على الضغوط الدولية بالإفراج عن قيادات الطائفة البهائية والإبقاء على عائلاتهم ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم المنهوبة.

وأوضح الارياني - في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) - أن مليشيا الحوثي تتجه لإطلاق أربعة من قيادات الطائفة البهائية والإبقاء على عائلاتهم في معتقلاتها بهدف الضغط عليهم ومنعهم من الحديث عن ظروف اعتقالهم وما تعرضوا له من ابتزاز وتعذيب نفسي وجسدي على يد المليشيا، وذلك في التفاف صريح على تعهداتها بإطلاق كافة المختطفين، مشيرا إلى أن هذه الجرائم الارهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق الأقليات الدينية والمذهبية ومنها الطائفة البهائية من قتل واختطاف وتعذيب وتهجير هي نفس المنهج والسلوك للجماعات الارهابية الأخرى ولا تقل عنها بشاعة.

وطالب المجتمع الدولي بتكثيف الضغوط على المليشيا الحوثية لإطلاق جميع المختطفين من الطائفة البهائية دون تمييز او قيد او شروط وإعادة ممتلكاتهم وأموالهم المصادرة باعتبارهم مدنيين وليسوا أسرى حرب، واعتبار اعتقالهم جريمة مخالفة للمبادئ الإنسانية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.