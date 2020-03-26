الشرطة الفرنسية تهدد بوقف فرض الإغلاق جراء قلة الكمامات

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هددت نقابات الشرطة الفرنسية بوقف فرض قرار إغلاق البلاد لاحتواء فيروس كورونا في حال لم تبذل وزارة الداخلية قصارى جهدها لتوفير الكمامات لهم.

وجاء التهديد بعد تواتر تقارير مفادها أن الوزارة أمرت مسؤولي الشرطة بتسليم أي مخزون من الأقنعة ذات المرشحات لنظام الرعاية الصحية.

هناك جدل جار بشأن نقص الأقنعة في البلاد.

ويبدو أن هذا جراء قرار من الحكومة الاشتراكية السابقة بعدم تجديد مخزون استراتيجي من نحو مليار كمامة جراحية وأكثر من نصف مليار قناع ذي مرشحات جرى تكديسها بعد وباء إنفلونزا "اتش 1 ان 1" عام 2009.

وقال وزير الصحة أوليفيه فيران في وقت سابق من الشهر الجاري إن البلاد كان لديها مخزون من 86 مليون كمامة جراحية ولكن لا يوجد مخزون من الأقنعة ذات المرشحات الموصى أن يستخدمها العاملون في مجال الصحة.

وأضاف أن الحكومة كانت قد أمرت بـ250 مليون قناع.