الإمارات تشارك في قمة قادة مجموعة العشرين الاستثنائية

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شارك ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قمة قادة مجموعة العشرين الاستثنائية الافتراضية التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس - أن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في هذه القمة بصفتها ضيفا ورئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وناقشت القمة سبل تنسيق الجهود العالمية وتكثيف التعاون المشترك والتضامن لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، والحد من تأثيراتها الإنسانية والصحية والاقتصادية على الشعوب والدول في أنحاء العالم كافة.

وشارك في القمة أعضاء مجموعة العشرين وقادة الدول المدعوة والتي تضم الأردن وإسبانيا وسنغافورة وسويسرا، كما شارك ممثلو المنظمات الدولية وتشمل منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة ومجلس الاستقرار المالي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية.