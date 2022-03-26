أمريكا وإيطاليا تبحثان الجهود المشتركة لمساعدة أوكرانيا

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بحثت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان اليوم السبت مع الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية إيتوري سيكي في واشنطن، الجهود المشتركة لمساعدة أوكرانيا في مواجهة موسكو، وتقديم المساعدة الإنسانية لأولئك الفارين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - على موقعها الإلكتروني - أن الجانبين ناقشا أيضا سبل الضغط على الكرملين لإنهاء هجماته، وأكدا دعم بلديهما الدائم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها والتزامهما بمحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعناصره.

كما ناقشا "تنويع وتوليد الطاقة التي تحافظ على البيئة، وسبل دعم التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي".