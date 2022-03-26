الكرملين ينتقد بايدن بسبب وصفه بوتين بـ السفاح



انتقد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بشدة تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الرئيس الروسي.



ووصف بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "سفاح" في تصريحات أدلى بها في وارسو اليوم السبت أثناء زيارته للاجئين الأوكرانيين هناك.



وقال بيسكوف في موسكو إن مثل هذه "الإهانات الشخصية" تحد من إمكانية إجراء اتصالات ثنائية مع الحكومة الأمريكية، مضيفا أنه "من الغريب على الأقل" سماع مثل هذه الكلمات من بايدن، الذي دعا إلى قصف صربيا في حرب كوسوفو عام 1999.



ووصف رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين تصريح بايدن بأنه "هستيري".