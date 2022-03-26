 الكرملين ينتقد بايدن بسبب وصفه بوتين بـ السفاح - بوابة الشروق
السبت 26 مارس 2022 11:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برايك.. من سيحسم التأهل لكأس العالم من دكار؟
النتـائـج تصويت

الكرملين ينتقد بايدن بسبب وصفه بوتين بـ السفاح

د ب أ
نشر في: السبت 26 مارس 2022 - 11:29 م | آخر تحديث: السبت 26 مارس 2022 - 11:29 م

انتقد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بشدة تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الرئيس الروسي.

ووصف بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "سفاح" في تصريحات أدلى بها في وارسو اليوم السبت أثناء زيارته للاجئين الأوكرانيين هناك.

وقال بيسكوف في موسكو إن مثل هذه "الإهانات الشخصية" تحد من إمكانية إجراء اتصالات ثنائية مع الحكومة الأمريكية، مضيفا أنه "من الغريب على الأقل" سماع مثل هذه الكلمات من بايدن، الذي دعا إلى قصف صربيا في حرب كوسوفو عام 1999.

ووصف رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين تصريح بايدن بأنه "هستيري".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك