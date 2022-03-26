حذرت روسيا جيرانها في البحر الأسود، اليوم السبت، من أن الألغام البحرية الأوكرانية قد انجرفت من الموانئ الأوكرانية وستصل إلى الساحل الروماني والبلغاري في غضون أيام.

وصرح رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني لدى وزارة الدفاع الروسية الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف للصحفيين بأن "الألغام المنجرفة ستصل المياه الاقليمية الرومانية فى غضون أربعة أيام والمياه البلغارية فى غضون عشرة أيام"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية على نشرتها الإنجليزية.

وتعرض البحر الأسود مؤخرًا لعواصف شديدة. وعثرت تركيا على لغمين بحريين على الأقل وأبطلت مفعولهما عند المدخل الشمالي لمضيق البوسفور يوم السبت مما تسبب في تعطيل حركة الملاحة البحرية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتحها ممرا إنسانيا بحريا لخروج السفن المدنية الأجنبية من الموانئ الأوكرانية، فيما لا يقدم الجانب الأوكراني أي ضمانات أمنية لسلامة الملاحة التجارية.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن ميزينتسيف، قوله: "نؤكد مرة أخرى أن من جهة روسيا لا يوجد خطر على حرية الملاحة المدنية وستفتح روسيا يوميا من الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء ممرا بحريا إنسانيا".

وأضاف أن الجانب الأوكراني حتى الآن لم يؤكد استعداده لضمان سلامة خروج السفن الأجنبية ويتجنب بأي طريقة ممكنة التفاعل من أجل حل هذه القضية.

ومن جهة أخرى، أعلن ميزينتسيف أن النازيين يخططون لتفجير سد "خاجيبي" في أوديسا الأوكرانية، بعملية تخريبية مدمّرة.

وقال ميزينتسيف: "في أوديسا وبناء على تعليمات من حاكم المقاطعة، تم تلغيم سد "خاجيبي"، الذي يخطط النازيون الجدد لتفجيره حيث أنه لو تم تنفيذ هذه الأعمال الإجرامية، ستغمر مياه السد المناطق السكنية المجاورة".

وأضاف: "ان سلطات كييف تتجاهل شعبها بالكامل وفي كل مكان، ومستعدة للتضحية بالأبرياء لتحقيق الأهداف الجيوسياسية لما وصفهم بأسيادها الغربيين".

وفي السياق،،أسقطت الدفاعات الروسية طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحاول الوصول إلى سماء مدينة سيفاستوبول غربي شبه جزيرة القرم الروسية.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف قوله: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة مروحية أوكرانية من طراز مي-24 فوق قرية ستارايا باسان. وخلال النهار، دمرنا ثلاث طائرات أوكرانية بدون طيار فوق بالاكليا، وكييف وتشيرنيغوف وطائرة مسيرة كانت تقترب من سيفاستوبول فوق البحر الأسود".

ومن جهة أخرى، طالبت هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات "روسكوم نادزور" إدارة منصة "يوتيوب" برفع الحظر عن فيديوهات نشرتها وزارة الدفاع الروسية على المنصة.

وكشفت "روسكوم نادزور" وفقًا لشبكة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم السبت، على قناة "تيليجرام" التابعة لها، عن مطالبتها إدارة يوتوب، بإزالة القيود على تسجيلات فيديو "اجتماع مقر التنسيق المشترك بين الإدارات للاستجابة الإنسانية في أوكرانيا" على الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، كما طالبت الهيئة الحكومية الروسية إدارة يوتيوب بشرح أسباب فرضها قيودا على هذه التسجيلات.

وكانت"يوتيوب" قد رفعت قبل أيام الحجب عن قناتي "التلفزيون السوفيتي" و"الراديو السوفيتي" التابعتين لمؤسسة "غوس تليراديو فوند" (صندوق الدولة للبرامج التلفزيونية والإذاعية) الروسية، بعد أن حجب "يوتيوب" الوصول إلى القناتين في 13 مارس دون تقديم أي تفسير لخطوته.

وقام "يوتيوب" في الفترة الأخيرة، لاسيما بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة للجيش الروسي في أوكرانيا، بحجب نحو 50 من الموارد الإلكترونية الروسية، بما فيها تلك التابعة لوسائل إعلام رئيسية.