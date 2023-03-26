أوكرانيا: إصابة 9 مدنيين جراء 49 هجوما لروسيا على خيرسون

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين صباح اليوم الأحد، أن القوات الروسية قصفت الإقليم 49 مرة خلال 24 ساعة، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة.

وقال بروكودين - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "إن الروس أطلقوا 210 مقذوفات بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "جراد" على الإقليم. بينما تعرضت مدينة خيرسون لنيران الروس ثلاث مرات. وأصابت 13 قذيفة روسية مناطق سكنية ومنازل منفصلة ومجمعات سكنية، بالإضافة إلى مدرسة محلية.

وأضاف بروكودين "لسوء الحظ، تم الإبلاغ عن تسجيل 9 إصابات بجروح متفاوته، فيما قررت السلطات المحلية إجلاء 91 شخصا إضافيا من المناطق التي تم تحريرها من قبضة الروس".