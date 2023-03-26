زيلينسكي يلقي كلمة أمام البرلمان النمساوي الخميس المقبل

يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يلقي كلمة أمام المجلس الوطني للنمسا (البرلمان) عبر الفيديو كونفرنس يوم الخميس المقبل.



وذكرت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية أن رئيس أوكرانيا سيلقي خطابا بالفيديو إلى البرلمان النمساوي ليس خلال الجلسة العادية لمجلس النواب، ولكن في إطار ما يسمى بـ "الحدث البرلماني" بدعوة من رئيس المجلس الوطني، فولفجانج سوبوتكا.



ومن المقرر أن يفتتح الحدث في الساعة 09:05، وبعد ذلك سيلقي رئيس أوكرانيا خطابه. بعد ذلك، ستجرى مناقشات، في إطارها سيجري تقديم ممثلين عن الفصائل البرلمانية للإلقاء كلماتهم.



ومن المتوقع أيضا أن يجري خلال جلسة الخميس العادية للبرلمان النمساوي، والتي ستعقد مباشرة بعد "الحدث البرلماني" بخطاب زيلينسكي، النظر في مسألة إتاحة وصول غير محدود للاجئين الأوكرانيين إلى سوق العمل النمساوي.