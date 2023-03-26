 زيلينسكي يلقي كلمة أمام البرلمان النمساوي الخميس المقبل - بوابة الشروق
الأحد 26 مارس 2023 11:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تشعر بتراجع مستوى الأعمال الدرامية الكوميدية؟
النتـائـج تصويت

زيلينسكي يلقي كلمة أمام البرلمان النمساوي الخميس المقبل

كييف - أ ش أ
نشر في: الأحد 26 مارس 2023 - 11:27 م | آخر تحديث: الأحد 26 مارس 2023 - 11:27 م
يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يلقي كلمة أمام المجلس الوطني للنمسا (البرلمان) عبر الفيديو كونفرنس يوم الخميس المقبل.

وذكرت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية أن رئيس أوكرانيا سيلقي خطابا بالفيديو إلى البرلمان النمساوي ليس خلال الجلسة العادية لمجلس النواب، ولكن في إطار ما يسمى بـ "الحدث البرلماني" بدعوة من رئيس المجلس الوطني، فولفجانج سوبوتكا.

ومن المقرر أن يفتتح الحدث في الساعة 09:05، وبعد ذلك سيلقي رئيس أوكرانيا خطابه. بعد ذلك، ستجرى مناقشات، في إطارها سيجري تقديم ممثلين عن الفصائل البرلمانية للإلقاء كلماتهم.

ومن المتوقع أيضا أن يجري خلال جلسة الخميس العادية للبرلمان النمساوي، والتي ستعقد مباشرة بعد "الحدث البرلماني" بخطاب زيلينسكي، النظر في مسألة إتاحة وصول غير محدود للاجئين الأوكرانيين إلى سوق العمل النمساوي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك