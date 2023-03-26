أرامكو السعودية وشركاؤها يبدأون بناء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات في الصين

تعتزم أرامكو السعودية وشركاؤها، مجموعة "نورينكو" ومجموعة "بانجين" الصناعية، بدء أعمال البناء في مصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في شمال شرق الصين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد أن "شركة أرامكو هواجين للبتروكيميائيات، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية (30%) ومجموعة "نورينكو" (51%) ومجموعة "بانجين" الصناعية (19%)، تعمل على تطوير مشروع مجمع جرينفيلد، الذي سيشمل مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميًا، ومعمل للبتروكيميائيات بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 65ر1 مليون طن متري من الإيثيلين ومليوني طن متري من البارازايلين.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في الربع الثاني من عام 2023 بعد أن حصل المشروع على الموافقات الإدارية المطلوبة، ويُتوقع أن يتم تشغيله بالكامل بحلول عام 2026.

وستورّد أرامكو السعودية ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميًا من لقيم النفط الخام إلى المجمع الذي سيتم بناؤه في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية.

ونقلت "واس" عن النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد يحيى القحطاني قوله إن "هذا المشروع سيدعم الطلب الصيني المتزايد على الوقود والمنتجات الكيميائية".

كما "أنه يمثل علامة فارقة في إستراتيجيتنا للتوسع المستمر في الصين والمنطقة بشكل عام والتي تُعد محركًا مهمًا بشكل متزايد للطلب العالمي على البتروكيميائيات".