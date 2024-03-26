أعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف ثكنة "يردن" الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل بأكثر ‏من 50 صاروخ كاتيوشا، ردا على ‌‌‏استهداف إسرائيل محافظة البقاع شرق لبنان.

وقال حزب الله، في بيان مقتضب، إن مقاتليه استهدفوا "ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل، بأكثر ‏من 50 صاروخ كاتيوشا، رداً على ‌‌‏اعتداء إسرائيل الذي طال البقاع"، دون مزيد من التفاصيل، وفقاً لما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تصريح مكتوب، أنه استهدف مجمعا عسكريا لحزب الله في منطقة زبود بالعمق اللبناني.

وجاء تصريح الجيش بعدما أعلن حزب الله استهدافه قاعدة ميرون الجوية ومبانٍ عسكرية يستخدمها جيش الاحتلال في 3 مستوطنات، ردا على الاعتداءات التي تستهدف قرى وبلدات جنوب لبنان.

وفي بيان منفصل، قال جيش الاحتلال إنه أغار خلال ساعات الليل على مواقع في بلدتي طير حرفا والضهيرة جنوب لبنان، مبينا أنه تم رصد إطلاق قذيفتين من لبنان نحو بلدة شلومي حيث هاجم الجيش مصادر النيران.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن الطيران الحربي شن عدة غارات على بلدة حولا وبلدة كفركلا، حيث دمر منزل من طابقين بالكامل.

وأشارت إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدة كفرشوبا- محلة العين، تزامنا مع تمشيط محيط موقعي الرادار وبركة النقار التابعين لإسرائيل وأطراف بلدتي ديرسريان وعدشيت القصير جنوب لبنان.

كما أوضحت أن جيش الاحتلال أطلق "رشقات نارية باتجاه المزارعين، صباح الثلاثاء، في بلدة الماري - قضاء حاصبيا (جنوب)"، دون الإبلاغ عن سقوط إصابات.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو منطقة وحدة المراقبة الجوية في ميرون قرب الحدود اللبنانية، مشيراً إلى أنه "هاجم مصادر النيران داخل لبنان".