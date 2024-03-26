حبس عاطل قتل صديقه بمفك لخلافات مالية بينهما بدار السلام

قررت النيابة العامة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل صديقه "بائع خردة" بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة دار السلام بالقاهرة.



البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم، وتبين أن المتوفى عامل خردة - مقيم بدائرة القسم توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ بمنتصف الصدر، وأن وراء إرتكاب الواقعة عاطل - مقيم بدائرة القسم.



وبإعداد الأكمنة للمتهم ألقي القبض عليه وعثر بحوزته على السلاح المستخدم فى الواقعة "مفك" واعترف بارتكاب الواقعة لخلافات مالية بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.