إصابة عنصرين وضبط 3 في تبادل إطلاق نار بين الشرطة وخارجين عن القانون بكوم أمبو

شهد محيط قرية سبيل العرب بمدينة كوم أمبو، اليوم، تبادلًا لإطلاق النار بين قوة من الشرطة وعناصر خارجة عن القانون، مما أسفر عن إصابة عنصرين وضبط 3 آخرين.

وكانت معلومات قد وردت إلى رجال مباحث كوم أمبو، برئاسة الرائد أحمد ثروت، تفيد بتواجد عدد من العناصر الخطرة في محيط قرية سبيل العرب.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع تواجدهم، حيث وقع تبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة عنصرين وضبط ثلاثة آخرين.

وبتفتيش الموقع، عُثر على بنادق آلية وذخائر وسيارة "قطمة".

تم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما جرى اقتياد المتهمين الثلاثة إلى ديوان المركز لتحرير المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.