- الصحة تعلن طفرة في مواجهة المرض

نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس 26 مارس 2026، مؤتمرًا علميًا بالتزامن مع اليوم العالمي للدرن، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، وذلك بفندق بيراميزا بالدقي.

وأعلنت الوزارة عن طفرة نوعية في مواجهة مرض الدرن خلال عام 2025، حيث تم إدراج نظام العلاج قصير الأمد (Short-course Regimen) رسميًا لعلاج حالات الدرن المقاوم للأدوية، مع انخفاض معدل الإصابات إلى 10 حالات فقط لكل 100 ألف نسمة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التقارير الرسمية لعام 2025 أظهرت:

• انخفاض ملحوظ في معدلات الإصابة السنوية بالدرن

• ارتفاع نسبة الشفاء لتتجاوز 88%

• زيادة قدرة المنظومة على اكتشاف الحالات المتوقعة بنسبة تخطت 90%

وأشار إلى أن النظام الجديد يقلص فترة العلاج من 18-24 شهرًا إلى 6-9 أشهر فقط، باستخدام أدوية حديثة أكثر فاعلية وأقل آثارًا جانبية، مما يعزز التزام المرضى بالعلاج ويقلل من انتشار العدوى.

كما أطلق البرنامج القومي لمكافحة الدرن حملة موسعة للكشف عن الدرن الكامن استهدفت أكثر من 31 ألف مريض بمراكز الغسيل الكلوي في محافظات القاهرة، الغربية، المنوفية، الفيوم، وسوهاج، مع تقديم العلاج الوقائي مجانًا.

وقال الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشئون العلاجية، إن عام 2025 شهد تكثيف البرامج التدريبية للأطقم الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة، بالإضافة إلى تفعيل نظام الرقابة الرقمية لمتابعة تناول الدواء عن بعد.

من جهته، أكد الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية، إجراء اختبارات الكشف المبكر لأكثر من 35 ألف مريض غسيل كلوي في 345 مركزًا، مع توفير كواشف كوانتيفيرون في 7 مستشفيات صدر رئيسية، وتوفير أدوية العلاج الوقائي (ريفابنتين + إيزونيازيد).

وتؤكد الوزارة أن جميع الفحوصات والأدوية والعلاج قصير الأمد تُقدم بالمجان تمامًا لكل المواطنين والمقيمين في مستشفيات الصدر والحميات، ضمن استراتيجية الدولة لخفض الوفيات المرتبطة بالدرن بنسبة 90% بحلول 2030.

حضر المؤتمر:



• السيدة شيتوسي نوغوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

• السيد إيبيساوا يو، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا مصر

• السيد ياماموتو أتسوشي، ممثل أول بمكتب جايكا مصر

• الدكتور وليد كمال، ممثل برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

• الدكتورة نهلة المدني، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

• السيد كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر

كما شهدت الفعالية تكريم مديري مستشفيات الصدر ومسئولي البرنامج القومي لمكافحة الدرن.