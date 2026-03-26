ستارمر: القوات البريطانية ستبدأ في مصادرة سفن أسطول الظل الروسي

أعلن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر أن قوات الكوماندوز البريطانية ستتمكن من الصعود على متن سفن أسطول الظل الروسي ووقفها لدى مرورها عبر المياه البريطانية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ستارمر قال إن المملكة المتحدة ستنضم للحلفاء بشمال أوروبا في إيقاف الناقلات، في محاولة " لتعقب" السفن التي تكسر العقوبات " بقوة أكبر".

وقد منح رئيس الوزراء الموافقة لبدء المملكة المتحدة في مصادرة سفن أسطول الظل أثناء توجهه إلى فنلندا لحضور قمة مع قادة قوة المشاة المشتركة.

وتعد قوة المشاة المشتركة ائتلافا عسكريا من 10 دول بشمال أوروبا بقيادة المملكة المتحدة، يهدف لمواجهة خروقات روسيا.

و تضم القوة أيضا الدنمارك واستونيا وفنلندا وإيسلندا ولاتفيا وليتوانيا هولندا والنرويج والسويد.

ويتردد أن أسطول الظل الروسي يتألف من أكثر من ألف ناقلة متهالكة.

وقال ستارمر" نحن نعيش في عالم متزايد التقلب والخطورة، ونواجه تهديدات من جبهات مختلفة في أنحاء العالم يوميا".

وأضاف" بصفتي رئيسا للوزراء، واجبي الأول هو الحفاظ على سلامة البلاد وحماية المصالح البريطانية هنا وفي الخارج".

وأوضح " الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعمل على الاستفادة من الحرب في الشرق الأوسط لأنه يعتقد أن ارتفاع أسعار النفط سوف يعود عليه بالربح الوفير".

وقال " لذلك سوف نتعقب أسطول الظل بقوة أكبر، ليس فقط من أجل الحفاظ على أمن بريطانيا ولكن لحرمان آلات حرب بوتين من الأرباح القذرة التي تمول حملته البربرية في أوكرانيا".