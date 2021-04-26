52 مليون يورو مساعدات إضافية من الاتحاد الأوروبى للسودان

أعلن الاتحاد الأوروبى فى السودان، تقديم 52 مليون يورو مساعدات إضافية إنسانية للسودان.

وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبى فى السودان، فى بيان اليوم الأحد، أنه مع زيادة الاحتياجات الإنسانية فى القرن الأفريقي، أعلنت المفوضية الاوربية عن تمويل جديد بقيمة 149 مليون يورو كمساعدات لدول القرن الإفريقى فى عام ٢٠٢١.

وقال مفوض إدارة الأزمات جانيز لينارتشيتش،: "خلال العام الماضي، واجهت دول القرن الإفريقى الكبرى، بالإضافة إلى تأثرها بالصراع والنزوح، ما يسمى بالتهديد الثلاثى لغزو الجراد الصحراوي، وتأثير تغير المناخ ووباء كورونا مما نتج عنه احتياج الملايين إلى المساعدة العاجلة فى المنطقة ووصول الدعم المنقذ للحياة فى حالات الطوارئ، مثل الغذاء والتغذية والصحة والحماية، إلى المحتاجين".

وأضاف البيان: "سيدعم التمويل المعلن عنه اليوم المشاريع الإنسانية فى جيبوتى (٥٠٠ ألف يورو) وكينيا (١٤ مليون يورو) والصومال (٤٢،٥ مليون يورو) والسودان (٥٢ مليون يورو) وأوغندا (٣٢ مليون يورو)، وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص ٨ ملايين يورو لجهود مكافحة غزو الجراد الصحراوي".

وأوضح أنه فى السودان، هناك أكثر من ١٣،٤ مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بما فى ذلك مليون طالب للجوء أو لاجئ مسجل، بينما يحتاج أكثر من ٩ ملايين شخص إلى مساعدات غذائية.