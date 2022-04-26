روسيا: أمريكا تريد إطالة عمليتنا العسكرية في أوكرانيا والحفاظ على عدم استقرار أوروبا

• سفير موسكو بواشنطن: الولايات المتحدة تسعى لإلحاق أكبر قدر من الضرر لروسيا

أكد سفير روسيا في الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن سلوك واشنطن يعكس رغبة في إطالة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بأي وسيلة.

وقال أنطونوف -في تصريحات حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "من الواضح أن تصرفات واشنطن تخفي الرغبة في إطالة أمد العملية الخاصة الروسية بأي وسيلة، في محاولة لإلحاق أكبر قدر من الضرر بروسيا".

ورأى السفير الروسي أن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على بؤرة عدم الاستقرار في أوروبا، لكي تحشد الحلفاء الغربيين حولها من أجل الاحتفاظ بموقع الولايات المتحدة على المسرح العالمي.