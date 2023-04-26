حميدتي: أجريت نقاشا مثمرا مع وزير الخارجية السعودي حول الأزمة التي يعيشها السودان

قال قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو «حميدتي»، إنه أجرى اليوم نقاشًا مثمرًا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حول جملة من الموضوعات المتعلقة بالأزمة التي يعيشها السودان.

وأضاف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء: «شرحت للأمير فيصل أبعاد هذه الأزمة والأسباب التي أدت إلى قيامها، والهدنة التي تم الاتفاق حولها لفتح ممرات انسانية للمواطنين والمقيمين من الجاليات الأجنبية».

وتوجه بالشكر إلى حكومة المملكة العربية السعودية على اهتمامها المتواصل بقضايا الشعب السوداني، وحرصها على أمن واستقرار السودان والمنطقة.

وانضمت المملكة العربية السعودية إلى جهود الوساطة التي تبذلها مصر والإمارات والولايات المتحدة لإنهاء الصراع في السودان.

ونقلت شبكة سكاي نيوز عربية عن مصادر أمريكية مطلعة، قولها إن جهود الوساطة تسعى للجمع بين قائد القوات المسلحة السودانية الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، في العاصمة السعودية الرياض، خلال الأسابيع المقبلة.

وفي وقت سابق، أوضح المندوب السعودي بالأمم المتحدة، أن جهود الوساطة في السودان مستمرة بقيادة ودعم وزير الخارجية السعودي، الذي يجري محادثات متواصلة مع أطراف النزاع السوداني، ومع الشركاء الدوليين والإقليميين.