كلية التمريض جامعة الإسكندرية تعقد مؤتمرها الطلابي الأول حول التنمية المستدامة

نظمت كلية التمريض جامعة الإسكندرية، مؤتمرها الطلابي الأول، والذى عقد تحت عنوان "تجاه التنمية المستدامة: منظور طلاب التمريض"، وذلك بمقر الكلية وبحضور د.نفرتيتي حسن ذكى عميد الكلية، و د.حنان حسني الشربيني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض.

جاء ذلك بحضور العديد من الشخصيات القيادية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية وممثلي الجهات والهيئات والقطاعات والوزارات المختلفة بالإسكندرية، وأيضا ممثلي المجتمع المدني والصحافة والإعلام، لدعم الشباب والطلاب في مسيرتهم تجاه التنمية المستدامة.

وفى كلمتها الافتتاحية للمؤتمر، أكدت د. نفرتيتى حسن زكي عميد الكلية، أن التنمية المستدامة هى مبدأ أساسى يجب أن يضعه الجميع نصب أعينهم، موضحة أن الكلية كمؤسسة تعليمية ملتزمة بتعزيز هذا المفهوم وتشجيع البحث والابتكار في مجال الرعاية الصحية، متابعة أن الرعاية التي توليها الدولة المصرية نحو تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الفاعلة لتحقيقها هى إحدى الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.

فيما أشارت د.حنان حسني الشربيني إلى أن المؤتمر يهدف إلى إبراز الدور الريادي لطلاب جامعة الإسكندرية بصفة عامة، وطلاب كليه التمريض بصفة خاصة تجاه التنمية المستدامة، والتي ترسم خارطة الطريق تجاه تحقيق حلم الجمهوريه الجديدة.

وأضافت حسني أن الكلية شرفت بتقديم نماذج طلابية واعية قدر المسئولية تعمل تجاه المستقبل بخطى واعدة، وتضمنت المشاركات العلمية للطلاب بالمؤتمر ١١ عرضا تقديميا وبحثا علميا، وأيضا ١٠ بوسترات في مجال التنمية المستدامة.

فيما أكدت د. سلوى البدرى أستاذ ورئيس قسم التمريض الباطن والجراحى ورئيس المؤتمر، أن التعليم يعد مفتاح النجاح لاي مهنة، ولا سيما أرقى المهن مهنة التمريض التي تتعامل مع الإنسان لذا كانت مشاركة الطلاب في هذا المؤتمر إضافة.

وقالت إن المؤتمر يعد بداية لسلسلة من المؤتمرات العلمية الطلابية التى تهتم بكل جديد فى عالم التمريض.

وأشارت د. علا ممدوح سكرتير عام المؤتمر، إلى أن الطلاب ومنسقى الأقسام العلمية قد بذلوا جهودا غير مسبوقة لإخراج المؤتمر العلمي بالشكل الذي يليق بكلية التمريض متمنية لهم ولجميع الحضور يوم علمي مثمر.