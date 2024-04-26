سلسلة متاجر جاليريا الألمانية تعتزم غلق 19 متجرا

قالت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، إن سلسلة متاجر التجزئة الألمانية المفلسة جاليريا كارشتادت كاوفوف تعتزم إغلاق 16 متجرا من متاجر السلسلة البالغ عددها 92 متجرا.

وأضافت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ستيفان دينكهاوس الحارس القضائي على السلسلة خلال إجراءات الإفلاس سيعلن غدا السبت عن خطة إنقاذ مع تفاصيل الفروع التي سيتم إغلاقها والجدول الزمني لتنفيذ الخطة.

يعمل في جاليريا حوالي 8ر12 ألف عامل. ومن المتوقع فقدان حوالي 1400 موظف لوظائفهم في حين قال دينكهاوس إنه سيتم شطب نحو نصف عدد الوظائف البالغ عددها 900 وظيفة في مقر رئاسة السلسلة بمدينة إيسن الألمانية.

يذكر أن اتحاد شركات (كونسورتيوم) يضم شركة بي.بي كابيتال المملوكة لرجل الأعمال الألماني برند بيتس، والمستثمران الأمريكيان جاك بيكر ولوكاس إيفانز من شركة الاستثمار المالي الأمريكية إن.آر.دي.سي إيكويتي بارتنرز وافق على شراء سلسلة المتاجر المضطربة في صفقة أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي.

ومن المقرر أن يعقد دائنو جاليريا اجتماعا يوم 28 مايو المقبل في مدينة إيسن بغرب ألمانيا، حيث يوجد مقر رئاسة السلسلة. وقال دينكهاوس إنه يخطط لتقديم خطة كاملة قبل نهاية أبريل الحالي.

يذكر أن جاليريا قدمت طلب تصفية في بداية يناير الماضي، في حين تم فتح إجراءات الإفلاس رسميا أمام محكمة إيسن في الأسبوع قبل الماضي. وهذه هي المرة الثالثة التي تقدم فيها سلسلة المتاجر طلب إشهار إفلاس خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية.

كانت السلسلة مملوكة حتى وقت قريب لمجموعة سيجنا هولدنج المملوكة لإمبراطور العقارات النمساوي رين بينكو، والتي تعرضت لاضطرابات مالية وأوشكت على الانهيار.

ويستهدف دينكهاوس تسليم السلسلة للملاك الجدد بعد خروجها من دائرة الإفلاس بنهاية يوليو المقبل.

وبحسب اتحاد متاجر التجزئة الألماني انخفض عدد متاجر التجزئة في ألمانيا من 372 ألف متجر عام 2015 إلى 311 ألف متجر حاليا، في ظل زيادة إقبال المستهلكين على التسوق الإلكتروني.

ويتوقع الاتحاد إغلاق 5000 متجر إضافي في مختلف أنحاء ألمانيا خلال العام الحالي.