 إزالة 118 حالة تعد في أول أسابيع المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات بالشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إزالة 118 حالة تعد في أول أسابيع المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات بالشرقية

فاطمة الديب:
نشر في: الجمعة 26 أبريل 2024 - 12:24 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أبريل 2024 - 12:24 م


أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن حصيلة جهود الأجهزة التنفيذية خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأكد محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات في أسبوعها الأول من المرحلة الثالثة من الموجة عن إزالة 78 حالة تعدِ بمساحة 14472 مترا مربعا، و40 حالة تعدِ بمساحة 70 فدانا و14 سهما أرض زراعية بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ، على أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهدا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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