عمرو محمود ياسين يضم شريف دسوقي لأول أعماله المقبلة: الحياة مستمرة والأمل قادم

أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين ضم الفنان شريف دسوقي إلى أول عمل فني قادم له يكون مناسبًا لشخصيته، وذلك لدعمه في أعقاب إجرائه عملية بتر في قدمه.

وقال عمرو خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة «المحور»، مساء الثلاثاء، إنه سيحرص على أن يكون العمل مناسبًا لإظهار قدرات دسوقي الفنية التي وصفها بـ"الكبيرة"، وموهبتها التي أشاد بـ"بلقائيتها ورقيها".

وأضاف أن كتابته لهذا الدور ستكون عن شغف كبير، وذلك من خلال التركيز على كل التفاصيل التي يظهر بها دسوقي أمام الجمهور بشكل تُسعِده وتُشعِره بأنه لا يزال قادرًا على العطاء.

وتابع: "من المهم أن يشعر شريف دسوقي بقدرته على العطاء وذلك بعدما فقد شيئًا مهمًا من جسده وهو ساقه الذي بُتِر.. هذا شيء مؤلم واختبار كبير للغاية، يستحق الدعم من الجميع".

وأشار عمرو إلى أنه لم يلتقِ بدسوقي من قِبل لكن شاهد أعماله وأعجب بها كما نالت استحسان الجمهور، واستطرد: "هاعرّفه إن الحياة مستمرة وهناك أمل فيما هو قادم ولا يزال يستطيع تقديم أدواره الفنية ويمارس عمله".

وأجرى الفنان شريف دسوقي، عملية بتر في ساقه مساء أمس، إثر مضاعفات سابقة لإصابة في قدمه مع إصابته بمرض السكر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بحالة شريف دسوقي وقرر صرف معاش استثنائي له؛ وذلك تقديرًا لدوره الفني.