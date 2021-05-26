وزير الخارجية الإسرائيلي لنظيره البريطاني: سنعمل بمساعدة دولية على إضعاف حماس

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، لنظيره البريطاني دومينيك راب، إن بلاده ستعمل بمساعدة دولية على إضعاف حماس، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح الأربعاء.

ودعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عشية محادثات يجريها يوم الأربعاء 26 مايو 2021 في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، إلى إنهاء دوامة العنف عبر العودة إلى الحل القائم على أساس الدولتين.

وتأتي زيارة راب التي تستغرق يوما واحدا، بعد أن كان نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن قد تعهد يوم الثلاثاء 25 مايو 2021 خلال جولة له في الشرق الأوسط، بإعادة بناء العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين عبر إعادة فتح قنصلية في القدس وتقديم الأموال لمساعدة قطاع غزة.

وقالت الخارجية البريطانية إن راب سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله، إلى جانب كبار المسؤولين في حكومتيهما.