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مفاجأة.. مدرب جنوب أفريقيا يتراجع ويعلن ضم بيرسي تاو لقائمة مواجهة المغرب

محمد عاطف
نشر في: الخميس 26 مايو 2022 - 12:29 م | آخر تحديث: الخميس 26 مايو 2022 - 12:49 م

أعلن البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، القائمة النهائية لفريقه التي ستخوض مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية ( كوت ديفوار – 2023) .

ومن المقرر أن تنطلق تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 في شهر يونيو القادم، حيث سيواجه المنتخب الجنوب إفريقي نظيره المغربي يوم الخميس 9 من الشهر ذاته.

وشهدت قائمة المنتخب الجنوب إفريقي تواجد ثنائي الدوري المصري، بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي و فاجري لاكاي مهاجم نادي بيراميدز.

وستقام مباراة المنتخب المغربي ونظيره الجنوب إفريقيا، على ملعب مولاي عبدالله في الرباط يوم 9 يونيو القادم، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات كأس الأمم 2023.

يُذكر أن المنتخب الجنوب إفريقي يتواجد في المجموعة الحادية عشر بجانب منتخبات، المغرب و ليبيريا و زيمبابوي، ولكن تم استبعاد الأخير من قبل كاف بسبب التدخل الحكومي في شؤون كرة القدم هناك.


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