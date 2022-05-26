هشام توفيق: 24 مليار جنيه تكلفة تطوير شركات قطاع الأعمال العام

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن هناك متابعة لمشروع تطوير شركات قطاع العام الذي تبلغ قيمته 24 مليار جنيه، موضحا أن 40% من أعمال المشروع في مصانع المحلة، حيث تنتهي أعماله الإنشائية في نوفمبر المقبل.

وأضاف في اتصال هاتفي لبرنامج "تحت الشمس" على فضائية "الشمس" مساء الأربعاء، أن تركيب ماكينات مصنع الغزل في المحلة سيبدأ في ديسمبر المقبل وتنتهي قبل شهر مايو 2023، وسيدخل الخدمة خلال 6 أشهر.

وأشار إلى أنه تم تخريط نصف الآلات الموجودة وتم تأهيل النصف الآخر، ثم إضافة الآلات الجديدة والحديثة، وبالتالي سيكون هناك جودة عالية في المنتجات وعدد قليل من نسبة المرتجع.

وتابع: «دمجنا شركات الغزل والنسيج الـ23 في 7 شركات، وستكون هذه الشركات بمصانعها المختلفة مسؤوليتها الوحيدة الإنتاج بكفاءة وبأقصى طاقة ممكنة، وبتسعير معين وبتكلفة معينة».

وأكمل: «تم إسناد مسؤولية التسويق والبيع لمختلف منتجات هذه الشركات إلى شركة تكون مسئولة عن التسويق والبيع محليا وإقليميا ودوليا»، معلنا أنه تم استحداث براند جديد مأخذ من آلة من نسيج مصرية تدعى «نيث».