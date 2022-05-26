تعرف على تفاصيل مران الأهلي الأول في المغرب

انهي الأهلي مرانه الأول بالمغرب، الذي جرى مساء اليوم الخميس على ملعب الاتحاد الرياضي البيضاوي.

وحرص الجهاز الفني على الاجتماع بالفريق قبل بداية المران، وتحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، مع اللاعبين حول أهمية الأيام المقبلة، والتشديد على التركيز في مباراة الوداد بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض اللاعبون بعدها فقرات بدنية متنوعة في بداية المران، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

وقاد بيتسو موسيماني، المدير الفني، وسامي قمصان المدرب العام، جانبًا من التدريبات الفنية المتنوعة للاعبين.

وأدى رباعي حراسة المرمى بالفريق جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة وفقرات تدريبية للحراس تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

واختتم الفريق مرانه اليوم بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين وظهروا في حالة بدنية وفنية جيدة استعدادًا للقاء الوداد.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.