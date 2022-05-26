كلف المفتش العام لشرطة الاحتلال في إسرائيل الجنرال يعقوب شبتاي، برفع مستوى التأهب تمهيدا لـ "مسيرة الأعلام" المثيرة للاستفزاز والمقررة الأحد القادم في القدس، وذلك بعد الاعتداءات المتكررة التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين خلال الأسابيع الماضية.

وقررت قيادة شرطة الاحتلال نشر أكثر من ثلاثة آلاف من أفرادها في أنحاء القدس. كما قررت تكثيف انتشار وحداتها في أنحاء إسرائيل، وخاصة في المدن المختلطة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مسؤول أمني القول إنه تم مؤخرا إلقاء القبض على نحو 100 من سكان القدس الشرقية بشبهة التخطيط للقيام بأعمال شغب خلال المسيرة.

ومن المقرر تنظيم مسيرة بالأعلام الإسرائيلية يوم الأحد المقبل في ذكرى ما تزعمه إسرائيل "توحيد القدس"، والتي توافق ذكرى استكمال سيطرة الاحتلال على المدينة واحتلال الجزء الشرقي منها خلال حرب يونيو عام 1967.