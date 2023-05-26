وزير الإعلام اليمني يتهم الحوثيين باقتحام اجتماع سنوي للبهائيين واعتقال 17 شخصا

أدان معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الجمعة، "إقدام مليشيا الحوثي على اقتحام الاجتماع السنوي السلمي لطائفة البهائيين في العاصمة صنعاء".

وقال الإرياني في بيان، إن "مليشيا الحوثي اعتقلت 17 من المشاركين في الاجتماع بينهم خمس نساء، وإخفائهم قسراً، ومداهمتها عدد من المنازل التابعة لأبناء الطائفة".

وأضاف الإرياني أن "هذه الجريمة تؤكد مضي مليشيا الحوثي بتوجيه وإيعاز ايراني، في نهج التصعيد والاستهداف والإرهاب الممنهج للأقليات الدينية وعلى رأسها الطائفة البهائية، واضطهاد اتباعها على خلفية معتقداتهم".

واعتبر المسؤول الحكومي ذلك "انتهاك صارخ لحرية الدين والمعتقد والحق في التنظيم والتجمع وممارسة الشعائر الدينية التي تقرها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأشار الإرياني إلى أن أتباع الطائفة البهائية "تعرضوا لسلسلة من الجرائم والانتهاكات منذ بدء الانقلاب، تنوعت بين مداهمة المنازل وترويع الأسر والخطف والاعتقال التعسفي".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بالقيام بمسئولياتها في إصدار موقف واضح من "الجريمة، والضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق كافة المختطفين، ووقف ممارساتها العنصرية ضد الاقليات الدينية".

وأمس الخميس، نشرت الجامعة البهائية العالمية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطعاً مصوراً لمسلحين حوثيين وهم يقتحمون الاجتماع السنوي للبهائيين"، مشيرين إلى أنهم اعتقلوا 17 شخصاً على الأقل بينهم نساء.

ولم يصدر الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء أي تعليق حول الحادثة حتى الآن.