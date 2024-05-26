سياسي ألماني يدعو الدول الغربية إلى تولي الدفاع الجوي فوق غرب أوكرانيا

في ضوء الهجوم الروسي في أوكرانيا، دعا سياسي في الحزب المسيحي الديمقراطي - أكبر حزب معارض في ألمانيا - الدول الغربية إلى تولي الدفاع الجوي فوق غرب أوكرانيا.

وقال خبير شؤون الدفاع في الحزب، رودريش كيزفيتر، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد: "يمكن لتحالف راغبين أن يمد دفاعه الجوي في ممر يتراوح بين 70 كيلومترا و 100 كيلومتر إلى الأراضي الغربية لأوكرانيا... هذا من شأنه أن يخفف العبء عن القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المرحلة، حتى يمكنها التركيز على الدفاع الجوي في شرق البلاد".

علاوة على ذلك، قال كيزفيتر إن بعض الدول - مثل ليتوانيا - تدرس إرسال مستشفيات ميدانية ومهندسين لإزالة الألغام أو قوات لوجستية وقوات صيانة إلى أوكرانيا، وقال: "لا ينبغي أن نستبعد شيئا ونفحص من هو القادر على فعل ذلك في إطار ائتلاف للراغبين، هذا أمر جائز تماما بموجب القانون الدولي وهو سديد من منظور السياسة الأمنية".