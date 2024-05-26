هيئة المطارات الإسرائيلية: خلل تقني قد يحدث اضطرابا في مواعيد الرحلات

نقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، اليوم الأحد، عن هيئة المطارات الإسرائيلية، قولها إن خللًا تقنيًا قد يحدث اضطرابا في مواعيد الرحلات.

وأشارت الهيئة إلى أن «الخلل التقني في الصورة الجوية المكانية، قد يؤدي إلى تأخر وصول الرحلات القادمة وبالتالي إقلاع الطائرات، في جميع مطارات الدولة»، دون الإشارة لتفاصيل أخرى.

وفي اليوم الـ233 من العدوان الإسرائيلي على غزة تتواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة على مناطق مختلفة من القطاع، بينها مخيم جباليا وخان يونس ورفح، مما خلّف عشرات الشهداء عشرات الشهداء، بينهم أطفال.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ233 على قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات81 شهيدًا و223 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفًا 984 شهيدًا، و80 ألفًا و643 إصابة.

وذكرت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.