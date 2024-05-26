 الهند: مقتل ثلاثة أشخاص جراء إصابتهم بصواعق برقية وسقوط إحدى الأشجار - بوابة الشروق
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الهند: مقتل ثلاثة أشخاص جراء إصابتهم بصواعق برقية وسقوط إحدى الأشجار

نيودلهي - د ب أ
نشر في: الأحد 26 مايو 2024 - 9:25 م | آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2024 - 9:25 م

قال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء حوادث إصابتهم بصواعق برقية وسقوط إحدى الأشجار في مقاطعة لاتور بولاية ماهاراشترا الهندية مساء اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء " برس تراست أوف إنديا " الهندية عن المسؤولين قولهم إن اثنين من رؤوس الماشية قد نفقتا في حادثين منفصلين بعد أن أصابتهما بصاعقة برقية.

ولقى شيفاجي جومشالي (35 عاما) وأوم لاكسمان شيندي (30 عاما) حتفهما في صواعق برق في قرية ماهالانجي حوالي الساعة الرابعة مساء. كما لقى باليرام هانمانتي (35 عاما)، أحد سكان بانشينتشولي في منطقة نيلانجا بولاية ماهاراشترا ، حتفه بعد سقوط شجرة مانجو عليه أثناء هبوب رياح قوية.

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