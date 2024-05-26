مقتل طيار تابع لسلاح الجو الملكي البريطاني إثر تحطم طائرته

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لقي طيار تابع لسلاح الجو الملكي البريطاني حتفه يوم السبت إثر تحطم طائرة كان يقودها من طراز سبيتفاير - تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية- بالقرب من قاعدة في لينكولنشاير، وفقا لمتحدث باسم سلاح الجو الملكي البريطاني.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن المتحدث قوله:"ببالغ الحزن نؤكد وفاة طيار تابع لسلاح الجو الملكي البريطاني في حادث مأساوي".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم شرطة لينكولنشاير إنه يعتقد أن "طائرة براكب واحد" تحطمت، وليس هناك اعتقاد بتورط أحد آخر في الحادث.

وقال سلاح الجو الملكي البريطاني إن الطائرة التي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية تخص عمليات التحليق التذكارية المرتبطة بالحرب والمتمركزة في قاعدة كونينجسبي التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وأضاف أنه سيجري التحقيق بشكل شامل ، ولن يجري اصدار أي تكهنات حول سبب الحادث.