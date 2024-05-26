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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت عملية إجلاء للمدنيين من مدينة فولتشانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وقدمت لهم المساعدة الطبية اللازمة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قام جنود مجموعة قوات "الشمال" بإجلاء مدنيين من فولتشانسك من تحت قصف القوات الأوكرانية".



وأضافت أن العسكريين من القوات الأوكرانية يهاجمون المباني السكنية أثناء انسحابهم، وتحت أنقاض إحدى المباني تم العثور على اثنين من سكان فولتشانسك. تم نقلهم إلى المستشفى.

وأعلن ذلك منسق العلاقات البرلمانية مع برلمان جمهورية لوغانسك، النائب في مجلس الدوما فيكتور فودولاتسكي الجمعة الماضية أن أكثر من 50% من أراضي مدينة فولتشانسك في مقاطعة خاركوف يخضع لسيطرة القوات الروسية.

كما اعترف رئيس نظام كييف سابقا بصعوبة وضع قواته في مقاطعة خاركوف وخاصة في مدينة فولتشانسك.

وتمكنت القوات الروسية في الأسابيع القليلة الماضية من تحرير العديد من القرى والبلدات التابعة لمدينة خاركوف.