إسرائيليون مشاركون في مسيرة العلم المثيرة للجدل في القدس يقتحمون مقر وكالة الأونروا

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قال مصدر محلي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن بعض المشاركين الإسرائيليين في مسيرة العلم المثيرة للجدل في القدس الشرقية اقتحموا مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الاثنين.

وأوضحت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية، أن المتظاهرين دعوا إلى احتلال المجمع.

وتجمع مئات الإسرائيليين القوميين بالفعل في القدس وهتف بعض المتظاهرين "الموت للعرب"، حسبما أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، فإن جماعات الشباب اليمينيين المتطرفين هم الذين يتنقلون حاليا داخل البلدة القديمة في القدس .

وتم إبلاغ الصحفيين في مكان الحادث بأن الشرطة لن تتمكن من حمايتهم إذا تابعوا تلك الجماعات .

كما أفاد شهود عيان بشن هجمات ضد السكان المحليين ومتاجر العرب.

ومن المقرر أن ينضم الآلاف من المشاركين إلى مسيرة العلم في وقت لاحق اليوم الاثنين.

ويحتفل الآلاف من الإسرائيليين بشكل سنوي بذكرى استيلاء الإسرائيل على القدس الشرقية في حرب الأيام الستة عام 1967.

ويتهم منتقدون منظمي المسيرة، بتعمد استعداء المجتمع الفلسطيني في المدينة المنقسمة، مع ارتفاع حدة التوتر بشكل خاص وسط الحرب على قطاع غزة.

وتزعم إسرائيل أن "بعض موظفي الأونروا متورطون في أنشطة إرهابية مع منظمة حماس الإسلامية الفلسطينية"، وأمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي موظفي الأمم المتحدة بمغادرة المبنى في يناير الماضي.

كما أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يحظر التعامل على الأونروا ويحظر على المسئولين الإسرائيليين التعاون مع الوكالة.