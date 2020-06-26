أعلنت الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فتح دور حضانات الأطفال وفقًا لضوابط واشتراطات معينة.

وقالت قباج، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الخميس، إن وزارة التضامن تلقت مناشدات واسعة لإعادة فتح الحضانات مرة أخرى، لافتة إلى فتحها وفقًا لإجراءات احترازية ملزمة بدءا من أول يوليو المقبل.

ولفتت الوزيرة إلى إغلاق أي حضانة لا تلتزم بالقواعد والإجراءات الصحية التي ستحددها وزارة التضامن الاجتماعي نهائيًا، موضحة أن الوزارة ستطلق زيارات رقابية بشكل مستمر لمتابعة التزام الحضانات بالقواعد الجديدة للفتح.

وأشارت قباج إلى إعلان الضوابط والقواعد الجديدة لفتح الحضانات اليوم الجمعة، مضيفة أن الوزارة انتهت من مراجعتها قانونيًا تمهيدًا لإعلانها.

وأوضحت وزيرة التضامن أن الوزارة تحرص على فتح 176 من حضانات التأهيل الخاصة بذوي الإعاقات المختلفة، مؤكدة أن عدد الحضانات العادية -غير الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقات- يبلغ 14 ألفا على مستوى الجمهورية.

ونوهت إلى ضرورة تقليل الحضانات عدد ساعات العمل بها للتسهيل على الأطفال والأسر والعاملين بها في ظل أزمة فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وإتمام إجراءات التعقيم والتطهير بصورة مستمرة، علاوة على تخفيف أعداد الأطفال الحاضرين وتوزيعهم بصورة تتناسب مع قواعد التباعد الاجتماعي المتبعة حاليًا.

وأردفت أن الاستشارات الطبية تؤكد أن ارتداء الأطفال الكمامات لمدة طويلة من شأنه الإضرار بصحتهم، متابعة أن الاشتراطات التي ستعلنها الوزارة اليوم ستنظم هذه المسألة بشكل يحافظ على صحة الأطفال.

