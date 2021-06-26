ضبط 177 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 81 ألف حكم خلال 24 ساعة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 177 قطعة سلاح ناري و213 قضية مخدرات، وتم تنفيذ 81 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، خلال 24 ساعة عن 177 قطعة سلاح نارى بحوزة 158 متهما شملت "17 بندقية آلية، 32 بندقية خرطوش، 123 فرد محلى، 5 طبنجات، 113 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، 223 قطعة سلاح أبيض"، بجانب ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

ونفذت الحملات 81 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت "تشكيلين عصابيين ضما 7 متهمين ارتكبوا 14 حادثا متنوعا، 213 قضية مخدرات بإجمالي 216 متهما ضُبط خلالها 59 كيلو مخدرات، 33 متهما هاربا، 23 متهما بالبلطجة، 283 دراجة نارية مخالفة، 15 ألف مخالفة مرورية متنوعة".

فضلا عن إعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما، وفحص 60 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 6 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة و إحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.