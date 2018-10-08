وزير الدفاع الروسي يتفقد سير عمل مجموعة قوات بلاده المشاركة في العملية الخاصة بأوكرانيا

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تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الأحد، سير عمل مجموعة القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

وبحسب بيان وزارة الدفاع، الذي أوردته قناة "روسيا اليوم"، استمع شويجو إلى تقارير المسؤولين والقادة العسكريين بشأن الوضع الحالي والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة الروسية في مناطق العمليات الرئيسية بأوكرانيا.

وأولى الوزير اهتماما خاص لتنظيم الدعم الشامل للأعمال القتالية، إضافة إلى تهيئة جميع الظروف المعيشية اللازمة للعسكريين الروس في نقاط الانتشار المؤقتة.

كما قلد وزير الدفاع شويجو، ميداليات لبعض الجنود الذين أظهروا بطولة وتفاني في أداء المهام القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة، وهي، ميدالية النجمة الذهبية "بطل الاتحاد الروسي" ووسام الشجاعة.