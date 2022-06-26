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موتسيبي يعلن عودة دوري أبطال إفريقيا لنظامه القديم

محمد ثابت
نشر في: الأحد 26 يونيو 2022 - 12:26 م | آخر تحديث: الأحد 26 يونيو 2022 - 12:27 م

وعد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل من مباراتين بنظام الذهاب والإياب لضمان تكافؤ الفرص بين طرفي النهائي.

وقدم موتسيبي وعدًا في تصريحات نقلتها صحيفة «sowetanlive» خلال حفل المنتدى الوطني للصحفيين في جنوب إفريقيا بالعودة لنظام إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراتين، قائلًا:" سنصلح ذلك، هذا لن يحدث مرة أخرى، مباراتي النهائي ذهابًا وإيابًا ستضمن الإنصاف للمتنافسين".

وأوضح:" إنه قرار ورثته ولم أستطع تغييره، لقد تم تخاذ القرار قبلي، سنخوض نهائي دوري الأبطال من مباراتين مرة أخرى".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد اتخذ قرارًا في 2018 بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية من مباراة واحدة الأمر الذي أدى لاختلال مبدأ تكافؤ الفرص بين طرفي النهائي خاصة إذا كان أحدهما من البلد المضيف وهو ما حدث في النهائي الأخير بين الأهلي والوداد المغربي باستضافة المغرب للنهائي.


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