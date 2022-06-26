وزير التعليم يعلن شروط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، شروط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم.

والشروط هي: أن يكون المتقدم خريج كلية التربية رياض أطفال أو كلية تربية طفولة مبكرة أو تعليم أساسي أو خريج كلية التربية النوعية أو حاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات طفولة مبكرة أو تعليم أساسي بعد الدرجة الجامعية الأولى.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل مسابقة المعلمين المساعدين للعام المالي 2022/2023 بمركز إعداد القادة اليوم، أنه يجب اجتيار الكشف الطبي واختبار مخدرات لمن يجتاز الاختبارات، وأن يجتاز التدريب المقرر، ويلتزم التقديم في المحافظة الموجود بها محل الإقامة، ولن يتم السماح للنقل بعد ذلك إلى محافظة أخرى كما حدث في المسابقات السابقة.

واضاف أن التقديم سيكون إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية بداية من 2 يوليو إلى 24 يوليو.