 التنظيم والإدارة: لا تدخل للعنصر البشري في مسابقة المعلمين من التقديم حتى إعلان النتائج - بوابة الشروق
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التنظيم والإدارة: لا تدخل للعنصر البشري في مسابقة المعلمين من التقديم حتى إعلان النتائج

نيفين أشرف
نشر في: الأحد 26 يونيو 2022 - 4:12 م | آخر تحديث: الأحد 26 يونيو 2022 - 4:12 م

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الجهاز يعمل كبيت خبرة للدولة المصرية، ومعني بتخطيط الموارد البشرية ويضع منظومة التدريب أو تلك المتعلقة باعتماد خطط مشروعات التدريب بكل الجهات الحكومية ويصرف على هذه التدريبات.

وقدم خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل مسابقة المعلمين المساعدين للعام المالي 2022/2023 بمركز اعداد القادة اليوم، الشكر لرئيس الجمهورية لتوقيت إعلان هذه المسابقة، والدعم المقدم من مجلس الوزراء تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المعلمين، وشكر من قام بإعداد بنك الأسئلة الخاص بالمسابقة والذي يحتوي على 11 ألف سؤال لكل تخصص.

وقال إن وزيرا المالية والتخطيط قاما بتوفير الدعم المالي لهذه المسابقة، مؤكدا أن المسابقة لا يدخل فيها العنصر البشري على الإطلاق من التقديم حتى إعلان النتائج.


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