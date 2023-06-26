محافظ أسيوط يترأس اجتماع القيادات التنفيذية لدعم حملة «100 يوم صحة»

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع القيادات التنفيذية بالمحافظة؛ لمناقشة سبل دعم حملة "100 يوم صحة"، والتي تم إطلاقها أمس الأحد، وتستمر لمدة 100 يوم، تحت شعار "معاك من أول يوم"؛ لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان، والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء، تزامناً مع إطلاق المبادرة من العاصمة الإدارية.



يأتي ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، وعدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتورة نهى عبدالله مدير عام الرعاية الأساسية، ومسئول المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة، والدكتورة عفاف نجاح عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة، ومديري المديريات ورؤساء المراكز والأحياء، ومسئولي شركات المرافق بالمحافظة.



واستعرضت الدكتورة نهى عبدالله، والدكتورة عفاف نجاح، مراحل تنفيذ الحملة، والتي تستهدف تقديم خدماتها بالمجان للمواطنين، وتفعيل 11 مبادرة رئاسية في قطاع الصحة، من خلال 200 فرقة طبية على مستوى المحافظة، منها 43 فرقة متحركة، و158 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية، موزعين على 13 إدارة صحية، تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين طوال أيام الحملة، من 25 يونيو وطوال أيام العيد وحتى أول أكتوبر، منها أماكن ثابتة، وهي أمام حديقة الفردوس، ومنطقة الممشى السياحي بحي شرق، ومنطقة ميدان المحطة بمدينة أسيوط وبمدينة أبوتيج، بالإضافة إلى مواقع الفرق الثابتة بالمراكز والأحياء وأماكن التجمعات والوحدات الصحية.



كما تم خلال الاجتماع التأكيد على جاهزية الأطقم الطبية وأعضاء الفرق، وفقاً للخطة التي تم وضعها، على أن يتم العمل بالفرق الثابتة بجميع المبادرات والتسجيل الإلكتروني وكذلك الورقي، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والمستهلكات والمطبوعات والتدريب حال الاحتياج لذلك، والتنسيق التام بين جميع الإدارات الفنية المعنية بالمديرية، وبجاهزية الفرق المتنقلة، وانتظام الفرق الثابتة بالوحدات الصحية، وأماكن التجمعات، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورؤساء المراكز والأحياء وذلك طوال فترة عمل الحملة، وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، مع التنسيق بين منسقي المبادرات الرئاسية، وإدارات الطب العلاجي، والرعاية الأساسية، وتنظيم الأسرة، ومركز المعلومات، والتواصل المجتمعي والتوعية.



ووجه محافظ أسيوط، القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، بتقديم سبل الدعم لفعاليات الحملة وللفرق الثابتة والمتنقلة، وتكثيف أعمال الدعاية والإعلان عن الحملة بمختلف الوسائل بالقرى والمراكز، وتسهيل وصول المواطنين لأماكن الفرق، معلناً دعمه الكامل للحملة وتكثيف الدعاية والإعلان عنها بمختلف الوسائل، واستهداف أماكن تجمعات المواطنين أمام دور العبادة، ومحطات القطار، والأتوبيس، والمواقف، والحدائق، والمتنزهات، وكورنيش النيل، لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين، لافتاً إلى متابعته المستمرة والميدانية لفعاليات الحملة بمختلف مواقع العمل، وتوجيه رؤساء المراكز والأحياء لتقديم الدعم والتسهيلات للحملة.



وأوضح المحافظ، أنه شهد إطلاق الحملة بديوان عام المحافظة أمس الأحد، بحضور ومشاركة قيادات مديرية الصحة والقيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وسط إقبال كبير من العاملين بالديوان العام للمحافظة ومختلف الإدارات لإجراء الكشف الطبي والتحاليل الطبية الشاملة، والاستفادة من خدمات الحملة.