ميسي يفوز بجائزة أخيرة في الدوري الفرنسي قبل عبوره الأطلسي

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توج الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان السابق وإنتر ميامي الأمريكي الحالي، بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري الفرنسي في الموسم المنقضي.

وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، حصل ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب أجنبي الموسم المنقضي بالتصويت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أوضحت الصحيفة أن ليونيل ميسي صاحب الـ16 هدفًا و16 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي، سيحصل على جائزة أفضل لاعب أجنبي لموسم 2022-2023 في الدوري الفرنسي، وهى الكأس الأخيرة له قبل عبوره الأطلسي.

وكان ميسي قد أعلن رسميًا انتقاله لصفوف انتر ميامي الأمريكي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.