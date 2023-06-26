حزب حماة الوطن: تسويق المشغولات اليدوية للمرأة بفنادق مطروح

أعلن النائب عيسي أبوتمر أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن نفاذ الدفعة الأولي من منتجات المشغولات اليدوية للتراث البدوي والسيوي للسيدات ضمن مباردة تمكين المراة اقتصاديا، وذلك بعد فتح منفذ لبيعها باحدي الفنادق السياحية بمرسي مطروح، تنفيذا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن.

وأكد أبو تمر، بأن تم التسويق لمنتجات المشغولات اليدوية التي تشتهر بها مطروح وسيوة لضيوف المحافظة من السائحين الأجانب والعرب والمصريين، ضمن مبادرة طاقات الوطن المنتجة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين أمانة المرأة والصناعة.

كان حزب حماة الوطن إطلق مبادرة تبني تسويق منتجات المشغولات اليدوية بالمجان بجميع أنواعها للشباب والسيدات والفتيات بمطروح لتوفير دخل للمرأة المطروحية، من خلال تشكيل لجنة لتقييم منتجات المشغولات اليدوية لاختيار احتياجات السوق المطلوبة بجودة عالية لتكون قادرة علي المنافسة وبيعها بمنافذ الحزب، والفنادق وإقامة المعارض، من خلال تدريب أمانة الصناعة للسيدات والفتيات.