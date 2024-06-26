بلجيكا تتعادل مع أوكرانيا وتتأهلان سويا لثمن نهائي يورو 2024

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خيم التعادل السلبي على مواجهة بلجيكا وأوكرانيا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب إم إتش بي أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة بيورو 2024.

اتسمت المباراة بالندية بين المنتخبين وتعددت الهجمات وإن كانت هجمات بلجيكا بقيادة نجمها كيفين دي بروين اتسمت بالخطورة، لكن لم يستطع كلا المنتخبين تسجيل هدفا لخطف نقاط المباراة الثلاث لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد رومانيا وبليجكا للنقطة 4 لكن رومانيا في الصدارة بفارق الأهداف وبلجيكا في وصافة المجموعة الخامسة.

وضمن منافسات المجموعة الخامسة خيم التعادل السلبي على مواجهة سلوفاكيا وأوكرانيا، ليرتفع رصيد سلوفاكيا لـ 4 نقاط في المركز الثالث بالتساوي في النقاط مع أوكرانيا صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف لصالح سلوفاكيا وتودع البلطولة رسميا من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب البلجيكي نظيره فرنسا في دور الـ16 بينما يواجه رومانيا سلوفينيا، بينما يلتقي منتخب سلوفاكيا مع نظيره الإسباني في ثمن نهائي يورو 2024.