 السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكي - بوابة الشروق
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السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكي

مصطفى المنشاوي:
نشر في: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 12:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 12:08 م

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.


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