السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكي

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.