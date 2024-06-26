أردوغان: إسرائيل دمرت غزة والآن عينها على لبنان

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أنّ إسرائيل "توجه أنظارها إلى لبنان بعدما دمرت غزة"، مبينا أنها "تتلقى دعما غربيا"، وذلك في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، أمام الكتلة البرلمانية لـ"حزب العدالة والتنمية".

ونقلت وكالة أنباء الاناضول التركية عن أردوغان قوله، اليوم، في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، إن "إسرائيل التي حرقت ودمرت غزة يبدو أنها وجهت أنظارها الآن إلى لبنان، ونلاحظ تلقيها دعما من الغرب من خلف الستار".

وأكد الرئيس التركي وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني ودولته، ودعا سائر دول المنطقة إلى التضامن مع لبنان.

وقال إن "خطط (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لتوسعة الحرب بالمنطقة ستتسبب بكارثة كبيرة، وعلى العالم الإسلامي ودول الشرق الأوسط أولا التصدي لهذه المخططات الدموية".

وأضاف أردوغان أن "وقوع الدول التي تتشدق بالحرية وحقوق الإنسان والعدالة أسيرة لشخص مريض عقليا مثل نتنياهو يعد أمرا خطيرا وبائسا".