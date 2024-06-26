قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «خطة ترشيد استهلاك الكهرباء مطبقة في العديد من دول العالم، في إطار الزيادة الكبيرة في الاستهلاك؛ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، صباح الأربعاء، أن «ترشيد الاستهلاك يساعد الدولة - ضمن إجراءات أخرى عديدة - على زيادة احتياطات الوقود وتوفير الموارد وزيادة القدرة على توليد الكهرباء».

وأشار إلى اتخاذ القرار الخاص بتنظيم غلق المحال التجارية في مواعيد محددة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، موضحًا أن القرار يتضمن غلق المحال في العاشرة مساء.

وأوضح أن القرار يتضمن عمل المطاعم والكافيهات حتى الواحدة صباحًا، مؤكدًا أنه «لا توجد قيود على مواعيد عمل الصيدليات والسوبر ماركت».

ولفت إلى أن الدولة قررت استيراد 300 ألف طن من المازوت للتعامل بصورة استباقية وسريعة مع أي ارتفاعات طارئة في درجات الحرارة ومعدلات الاستهلاك، خلال فصل الصيف الحالي.

وذكر أن «الدولة ستتوقف عن خطة تخفيف الأحمال بانتهاء الأسبوع الثالث من يوليو المقبل»، موضحًا أن هذا التوقف مستمر حتى انتهاء فصل الصيف.

وأكمل: «رئيس الوزراء جدد أمس، الاعتذار عن قطع الكهرباء، وسبق أن أبدت وزارتا الكهرباء والبترول اعتذارهما في بيان للشعب المصري، ندرك ما يلقيه تخفيف الأحمال من أعباء على كاهل المواطنين، في ظل الظروف الصحية لدى البعض وامتحانات الثانوية العامة».